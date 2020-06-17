端午連假即將到來，為鼓勵民眾連假期間多搭乘公共運輸，全國90條中長途國道客運將推出優惠票價，和欣客運亦配合交通部公路總局疏運端午連假返鄉及出遊旅客，從6月24日零時起到6月28日24時止，實施「國道客運票價優惠」，平均優惠票價約達85折。

和欣客運表示，雖因疫情影響，旅客人數可能有所影響，但為了民眾「行」的權利，除了配合端午假期大量旅次需求，較平日加開約1至2成班次外，6月9日起，在和欣客運各站現場、官網、APP及7-11、全家、萊爾富等超商同步開放預售票。

和欣客運連假優惠有多種票價，台北-台南兩排椅原價630元優惠價530元，三排椅原價480元優惠價430元，新營-高雄兩排椅原價205元特價175元，麻豆-高雄三排椅原價135元優惠價110元、台中-台南三排椅原價230元特價210元等多條路線提供票價優惠。

此外，於優惠票價實施期間搭和欣客運國道路線者，可於該公司場站使用電子票證在場站過卡機過卡，10小時內使用電子票證搭公車可享有一段票或基本里程免費優惠，每天轉乘優惠次數不限，但每次優惠都須先搭乘國道客運一趟，再轉乘地區客運。

為了防疫，上車每位乘客皆量測體溫、拒載發燒者並即時通報1922等措施，請乘客體諒配合，為維護所有乘客的健康及安全，車輛也會確實消毒再載客。

(中時 )