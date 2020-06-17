面對後疫情時代的市場不確定仍高，合庫投信與短年期高收益債券投資專家安盛投資管理(AXA Investment Managers)雙強聯手，推出兼具收益與抗波動優勢之「合庫美國短年期高收益債券基金」。

合庫投信表示，隨著新型冠狀病毒的疫情趨緩，全球各國已逐步推動解封及復工，目前市場預期各國央行的貨幣寬鬆政策與財政刺激改善風險承受能力，使下行風險降低，並對逐漸解除封城的經濟重啟之路樂觀以對。雖然美中衝突再起，但金融市場的反應並不激烈，因此儘管總體經濟數據疲弱，新型冠狀病毒的治療方法與預防疫苗尚在研發階段，全球經濟成長復甦之路仍面臨巨大挑戰，但從高收益債ETF近期呈現淨流入，以及依EPFR統計顯示，美國高收益債市已連續11週獲資金淨流入，反映市場已逐漸恢復對於風險性資產的偏好。

投資美國高收益債券需綜合評估債券的利息覆蓋率、流動性、現金流量、槓桿比率等財務狀況，目前美國高收益債發行企業的平均利息保障倍數約4.48倍，此為用來衡量企業支付債務利息的能力，平均利息保障倍數高，企業長期償債能力越佳，綜觀來看短年期債券的債信品質相對佳，下半年是投資美國短年期高收益債券的好機會。

安盛投資管理成立於1994年，管理之資產規模達8820億美元，為法國前3大與全球第19大資產管理公司，具有非常豐富的短年期高收益債券投資經驗，此次擔任「合庫美國短年期高收益債券基金」海外投資顧問，該基金預計7月下旬開始募集，由臺灣銀行擔任保管銀行。

(時報資訊)