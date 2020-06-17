美國將擴大財政與貨幣激勵政策，以及新冠肺炎藥物相關的利多消息令市場信心大振，周二歐洲股市勁揚近3%，創下一個月來最大單日漲幅，反映全球股市的全面彈升。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲2.90%，為363.33點。德國、義大利股市漲幅領先，以類股看，旅遊、建築、銀行與汽車等周期型股票強勁反彈，終場漲幅介於3%～4%。

美國聯準會周一宣布將開始購買個別公司債。彭博報導川普政府準備推出規模近1兆美元的基礎建設計畫。英國牛津大學表示，臨床實驗結果發現類固醇藥品「地塞米松」（Dexamethasone）可降低新冠肺炎重症病患三分之一死亡率，緩解了近來投資人對這場大流行病的擔憂。

周二收盤，英國富時100指數漲2.94%或178點，收在6242點。德國DAX指數收漲3.39%或404點，為12315點。法國CAC 40指數漲2.84%或136點，為4952點。義大利富時MIB指數收漲3.46%或656點，為19625點。西班牙IBEX 35指數漲3.25%或236點，收在7495點。

(時報資訊)