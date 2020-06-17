高雄市2014年發生的731石化氣爆案，監察院近期進一步調查後認為，高雄市府處理災害救災事宜，不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且迄未釐清所提報59個計畫的擬定與審議過程，均未確實敘明符合《氣爆捐款管理作業要點》第4點核款規定。

據《中時》昨24日報導，監察院監委李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼、江綺雯調查指出，第一，經審計部查核發現，有「捐款運用執行進度欠佳、修繕補助未訂定一致性的屋損評定及審查標準、房屋毀損慰助金未依規定，切實取得詳實資料驗證救助者身分，即發放等內控機制未臻周妥、慰助金溢發或重複發放及溢領影響營業慰助金等缺失」，高雄市政府允應積極補正確實改善，以昭公信。

第二，監院調查也發現，依據《災害防救法》規定，民間捐助救災的款項，由政府統籌處理救災事宜者，應專款專用於提供與災民救助直接有關的事項，不得挪為替代行政事務或業務的費用。菊市府所提報59個計畫的擬定與審議過程，均未確實敘明《氣爆捐款管理作業要點》第4點核款規定，洵有未當。

但經調查發現，高市府使用經費上，多有購置平時執行業務所需的設備，或是出國考察、E化公務系統，連同「高雄市731氣爆紀念裝置藝術」設施維護費使用也納入其中，未避免非直接關聯之運用，導致社會觀感不佳，恐將影響捐款者未來捐款意願，難辭其咎。

第三，高市府委任律師提起民事訴訟，向應負賠償責任者請求賠償，其律師費用以善款支應，是否與法理相符已有可議；高市府竟還無視請求金額多寡，即使個案求償金額未達1萬元，仍以每案1萬元的律師費進行訴訟，此作法亦遭質疑。另經查高市府有未確實開立捐款收據狀況。

據傳，總統府新提的監委名單中包括陳菊，而且內定她出任監察院長。藍營對此一直很有意見，前藍委孫大千數度表示，陳菊若擔任監察院長，她在高雄市長任內的慶富案、氣爆善款使用等爭議案，監院還查得下去嗎？

網友也在臉書社團「謝龍介之友會」發文表示，「該關為什麼不抓去關？只因叫X菊嗎？」、「拖了這麼久，總算是聽到正義之聲」、「不要雷聲大雨點小，貪腐就是嚴辦」、「趕在X菊接院長前趕報告，否則換人後，誰還敢糾正上司？」。但也有網友表示，「監委有在查案，該給他們肯定」。

網友在臉書社團貼文。(圖/翻攝自臉書)

高雄氣爆善款，網友在臉書社團留言回應。(圖/翻攝自 臉書)

(中時電子報)