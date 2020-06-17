開城工業區昨天下午傳出爆炸巨響及煙霧，南韓統一部證實設置在區內的兩韓辦公室已被北韓炸毀，南北韓緊張關係急遽升溫，幕後主導者疑似就是金正恩的妹妹金與正，對此南韓網紅宋讚養則大膽預測：「覺得金正恩出現了問題。」

宋讚養臉書全文。（圖／宋讚養臉書）

南北韓聯絡辦公室遭北韓炸毀，引起全球關注，對照數日前金正恩的妹妹金與正放話：「在不久將來，韓方將會看到毫無用處的南北共同聯絡辦事處坍塌成一片廢墟的情景」，如今看來不是只在放狠話，對此南韓網紅宋讚養分析金正恩向來都走和平路線，如今金與正卻打翻金正恩所有成就，大膽預測金正恩應該出了問題，而這些動作似乎都是金與正為了繼承勢力在做的事情，直呼：「不久之後應該會丟一些飛彈過來吧。」

金與正日前透露對脫北者、反朝人士透過傳單與各種管道，宣傳反北韓的思維感到相當不滿，才揚言到了北韓與南韓一刀兩斷的時刻，未料僅過3天就說到做到，連館長（陳之漢）也直呼：「目前全世界最兇的女人沒有之一。」

(中時電子報)