中衛口罩的花色眾多，深受民眾喜愛，只要一開賣就立刻被秒殺，今天下午PChome 24h購物將一口氣開賣6種不同款式花色的中衛口罩，其中包含夢幻的薰衣草紫、櫻花粉，其他通路的販售時間、顏色款式等細節，《中時電子報》為您整理如下。
●PChome 24h購物
今（17日）下午開賣匠心、淨新和中衛三品牌的醫用口罩，每人限購1組。匠心和淨新的口罩售價依搭配組合不同，從500元至850元都有。而「中衛口罩」則有5種款式工選擇，薰衣草紫、粉色、丹寧牛仔、軍綠色、酷黑迷彩+酷黑與D立體款的酷黑色。詳細開賣時間，將於中午公布在網站。
●蝦皮 24h
每天下午5點準時開賣「台灣製醫療用口罩」，盒裝50入（不挑色），售價399元。
●Yahoo奇摩購物中心
每天早上11點至12點之間，採不定時限量方式，開賣「天天」、「匠心」和「中衛口罩」三品牌的口罩，每人限購1盒。
●屈臣氏
屈臣氏除了門市有開賣醫用口罩之外，也在網購商城販售彩色中衛口罩，詳細款式依商城為主。
●丁丁藥局
丁丁藥局的網路商店，有賣摩戴舒醫用平面口罩盒裝，天空藍50入售價349元，優衛醫用口罩盒裝50入，售價299元，另也有「萊潔立體型醫療防護兒童口罩」藍色盒裝50片，售價399元，每人限購1盒。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。