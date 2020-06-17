中衛口罩６顏色一次上！PChome 24h今天下午開賣。（圖／翻攝自PChome 24h網站）

中衛口罩的花色眾多，深受民眾喜愛，只要一開賣就立刻被秒殺，今天下午PChome 24h購物將一口氣開賣6種不同款式花色的中衛口罩，其中包含夢幻的薰衣草紫、櫻花粉，其他通路的販售時間、顏色款式等細節，《中時電子報》為您整理如下。

●PChome 24h購物

今（17日）下午開賣匠心、淨新和中衛三品牌的醫用口罩，每人限購1組。匠心和淨新的口罩售價依搭配組合不同，從500元至850元都有。而「中衛口罩」則有5種款式工選擇，薰衣草紫、粉色、丹寧牛仔、軍綠色、酷黑迷彩+酷黑與D立體款的酷黑色。詳細開賣時間，將於中午公布在網站。

●蝦皮 24h

每天下午5點準時開賣「台灣製醫療用口罩」，盒裝50入（不挑色），售價399元。

●Yahoo奇摩購物中心

每天早上11點至12點之間，採不定時限量方式，開賣「天天」、「匠心」和「中衛口罩」三品牌的口罩，每人限購1盒。

●屈臣氏

屈臣氏除了門市有開賣醫用口罩之外，也在網購商城販售彩色中衛口罩，詳細款式依商城為主。

●丁丁藥局

丁丁藥局的網路商店，有賣摩戴舒醫用平面口罩盒裝，天空藍50入售價349元，優衛醫用口罩盒裝50入，售價299元，另也有「萊潔立體型醫療防護兒童口罩」藍色盒裝50片，售價399元，每人限購1盒。

(中時電子報)