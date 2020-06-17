桃園去年11月發生一起離奇命案，一名少女裸體暴斃摩鐵，雙手撐頭仰看天花板，死狀詭異，旁邊還有一名昏迷裸男。警方在房內找到笑氣氣球、笑氣鋼瓶與毒咖啡包，研判兩人吸入過量笑氣致死。未被列為法定毒品「笑氣」近期異軍突起，成為黑幫賺錢大賣商品。

據了解，少女與男子投宿摩鐵，期間不少朋友來來去去，隔日過了退房時間未退房，旅館人員撥打電話也沒接，前往查看後，驚見兩人以詭異姿勢躺在床不動，立刻報警。

警方近年大力緝毒，但未被列為法定毒品的「笑氣」異軍突起，成為年輕人開趴新寵、黑幫發大財商品。據《鏡週刊》報導，警方大力緝毒，年輕黑幫分子改賣笑氣牟利，直接在打火機上印製廣告，甚至在臉書成立粉絲專頁販售。

針對笑氣濫用立法管制，東吳大學公法研究中心主任胡博硯提醒，笑氣在工業上的使用很廣泛，有問題的不是笑氣本身，而是濫用笑氣者，應該管制不當使用或販賣，而非管制製造、運輸。

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(中時電子報)