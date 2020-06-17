鮭魚擁有豐富的油脂口感極佳，而受到日本和西方飲食習慣的引響，不論是煎烤鮭魚排、鮭魚生魚片，都非常受到亞洲人的喜愛。然而，國外卻有媒體爆出，挪威當地的鮭魚養殖場環境惡劣，許多鮭魚都已生病，有的甚至已經變成S型的「畸形魚」。

根據《今日頭條》報導，外國媒體德法公共電視臺〈ARTE〉為了釐清2018年全球鮭魚死亡量超過5000萬條的原因，有記者前往鮭魚盛產地，挪威北部海域的養殖場進行調查。沒想到，卻發現大量的鮭魚全擠在骯髒、充滿鮭魚排泄物的環境裡放養；其中，還有大量的鮭魚因環境惡劣，身上充滿如手掌般大的潰瘍，有的甚至已經變成S型的「畸形魚」，而如此高密度的養殖也讓魚蝨在魚群中氾濫成災。

除了養殖場環境髒亂，野生鮭魚也正面臨人工養殖鮭魚的威脅，挪威海洋研究所的研究員表示，人工養殖的鮭魚數量高達4億條，但野生鮭魚數量卻僅有約53萬條，差距極大；據了解，野生鮭魚因為在海中捕食蝦蟹富含Omega-3脂肪酸，肉質鮮嫩廣受饕客喜愛，但人工養殖的鮭魚，食用的卻是混合黃豆植物蛋白和化學合成蝦青素的飼料，口感遠不如野生鮭魚。此外，一旦人工養殖的鮭魚逃出養殖場，還會和野生鮭魚爭奪食物，將魚虱傳染給牠們，若是兩者交配，其後代適應力差、繁殖能力低，將嚴重影響野生鮭魚的基因，也是間接造成近35年來野生鮭魚數量銳減50%的原因。

另外，根據《路透社》16日報導，大陸北京因日前海鮮批發市場檢測出新冠病毒，目前已停止自挪威進口鮭魚，大陸外交部也要求加拿大對鮭魚的運輸過程進行調查。對此，挪威貿易部長表示，國內的鮭魚品質沒有問題，經手人員也已全部做過檢測，並未出現任何新冠肺炎相關症狀，希望各國能理性看待此次的鮭魚事件。

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(中時電子報)