台61線觀音段砂石車翻覆 土石布滿南下車道無法通行 09:052020/06/17 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線觀音段砂石車翻覆土石布滿南下車道無法通行。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線觀音段砂石車翻覆土石布滿南下車道無法通行。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 台61線觀音段砂石車翻覆土石布滿南下車道無法通行。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市觀音區台61線南下38.9K高架路段，17日上午7時許，發生砂石車翻覆事故，該砂石車裝載之砂土散落數十公尺，布滿整個地面，導致南下車道無法通行，警方到場排除事故，肇事41歲陳姓砂石車駕駛在翻車後自行爬出車外，僅右腳扭傷拒絕送醫，警方施行酒測值為0。 因正值上班時段，大園警分局派員在現場及觀音、草漯交流道指揮交通、引導車流，並通知中壢工務段前來進行泥土清除作業，所幸現場無其他車輛追撞事故。初步研判應為駕駛精神不繼導致車禍，詳細事故原因仍待調查釐清。 (中時 ) #砂石車 #事故 #駕駛 #通行 #現場 也許您會感興趣 社會熱門新聞 少女裸躺摩鐵死狀離奇 「笑氣」發大財黑幫狂賣 - 社會 太陽毒辣雨刷要立不要立？答案讓人大吃一驚 - 社會 妻改習慣臥床裸睡 夫提槍臥射卻哭了 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 和美小鎮名醫詭異掛水塔亡 議員林庚壬是換帖兄弟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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