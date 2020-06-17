台61線觀音段砂石車翻覆土石布滿南下車道無法通行。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

台61線觀音段砂石車翻覆土石布滿南下車道無法通行。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市觀音區台61線南下38.9K高架路段，17日上午7時許，發生砂石車翻覆事故，該砂石車裝載之砂土散落數十公尺，布滿整個地面，導致南下車道無法通行，警方到場排除事故，肇事41歲陳姓砂石車駕駛在翻車後自行爬出車外，僅右腳扭傷拒絕送醫，警方施行酒測值為0。

因正值上班時段，大園警分局派員在現場及觀音、草漯交流道指揮交通、引導車流，並通知中壢工務段前來進行泥土清除作業，所幸現場無其他車輛追撞事故。初步研判應為駕駛精神不繼導致車禍，詳細事故原因仍待調查釐清。

(中時 )