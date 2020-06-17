高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免市議員黃捷，目前連署已達1.8萬份。對此，黃捷平常心看待，認為罷免沒那麼容易，「罷免黃捷」臉書粉專呼籲大家集中火力，如果連署衝破8萬人，民進黨就不敢再幫黃捷。

日前黃捷受訪時表示，罷免要通過一階、二階，要很有毅力，要站街頭、每天整理連署書，而且鳳山的「鳳」字沒有那麼好寫，當初罷韓連署，就有人寫了10次以上，「如果他們真有能力撐到第三階段，才真是展現毅力，不要說說而已」。

「罷免黃捷」粉專指出，被問到中選會會不會找碴，答案是肯定的，因為「中選會是民進黨開的」，但是幫不幫黃捷是民進黨決定，如果此次連署書衝破8萬人，民進黨就不敢再幫黃捷，罷免補選再派民進黨的人參選，何況同選區也有人主張罷免林智鴻，他們會關注林智鴻的罷免案，這就是民進黨的做法，呼籲大家集中火力先罷免黃捷。

根據鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻是1%，約2900多份；二階連署門檻10%，2萬9千多人；三階的罷免門檻為7萬多人。

（圖／摘自罷免黃捷臉書）

(中時電子報)