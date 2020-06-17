疫情衝擊全球股市動盪，惟台股投資人鎖定優質標的逢低加碼，如元大台灣50（0050）今年來受益人數以約16萬人創歷史新高，也帶動台灣ETF整體規模破1.7兆元；投信業者持續推出主題式ETF，除5G外，聚焦「永續」的ESG熱度升溫，國泰投信7月將推出「國泰永續高股息ETF」，為市場再添投資選項。

國泰投信總經理張雍川指出，台灣股利率平均超過4％傲視全球，在全球掀起ESG綠色投資浪潮之際，台灣2019年拿下亞太區ESG永續表現之冠，企業永續經營表現獲肯定。看好此趨勢及民眾對投資高股息的偏好，國泰投信推出兩檔高股息基金，包括國泰台灣高股息基金、國泰永續高股息ETF，讓民眾超前布局高息股。

針對ESG投資，MSCI表示，環境（E，Environmental）、社會（S，Social）和企業管治（G，Governance）出現巨大轉變，如氣候變化帶來的影響、全球向低碳經濟轉型等，世界正迅速變化，全球投資者更主動地將ESG因素納入投資過程，以減輕相關風險。近期疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性，永續經營企業推出良好減緩損失措施，有助降低疫情對企業經營的衝擊。

國泰永續高股息ETF將於7月推出，追縱由全球領先的投資決策支持工具和服務提供商MSCI編制的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，接軌國際投資潮流。

(工商 )