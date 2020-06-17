美股續漲，台股17日開在11,525.50點，小漲開出。台積電（2330）開在316.5元，漲勢延續，帶動台股多軍向上挺進。

國票投顧指出，觀察近期台股表現，雖然有大幅度的修正，然而並未阻擋多軍的腳步，指數仍逐步墊高，短線上，仍有望挑戰波段高點。

技術指標方面，9日KD值開口向下，雖意味指數上漲力道轉弱，然而，自超買區拉回，也相對降低指數過熱疑慮，有助於增加多方進場意願。

此外，聯準會進一步的寬鬆措施，激勵市場信心，資金行情帶動下，外資大舉匯入使新台幣強升，有望推升指數。

另有消息傳出美國商務部將修改禁令，准許美企與華為合作，雖並非意味美國對華為的防範降低，短期仍有望帶動相關電子股上漲。

整體而言，台股雖然有資金行情作為下檔保護，然而疫情若再度爆發，恐點燃市場恐慌情緒，造成指數大幅回測，因此，國票投顧建議投資人須謹慎看待。

操作上，國票投顧建議，可挑基本面良好個股，逢低不破月線可伺機進場，另17日為台指期結算日，投資人須提防市場波動加劇。

(工商 )