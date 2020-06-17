《國際政治》北韓拒絕南韓特使提議 09:092020/06/17 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓官方周三表示，已經拒絕南韓派遣特使以和緩雙邊緊張關係的提議，並且誓言將在兩韓邊界的非軍事區內重新部屬軍隊。 韓聯社引述北韓官媒KCNA的報導，北韓最新行動被視為破壞兩韓和平協議。而在昨日，北韓炸毀平城工業區的兩韓聯絡辦公室，該聯絡辦公室先前的設立，為2018年兩國領導人所達成協議的一部分。 南韓總統文在寅早於本周一提議，將派出其國家安全顧問鐘義勇(Chung Eui-yong音譯)等作為和緩衝突的特使提議，但今晨北韓官媒KCNA指出，已拒絕這「狡猾和險惡的」提議。 (時報資訊) #提議 #北韓 #拒絕 #特使 #南韓 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 1分鐘讀財經》美陸和解？受害華為供應鏈大復仇 - 財經 散戶瘋了！竟搶爆這檔 哲哲老師忍不住說話了 - 財經 華為鏈 受害者變勝利組 - 財經要聞 - 工商時報 羅奇示警 美元兩年內恐暴貶35％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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