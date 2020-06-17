北韓官方周三表示，已經拒絕南韓派遣特使以和緩雙邊緊張關係的提議，並且誓言將在兩韓邊界的非軍事區內重新部屬軍隊。

韓聯社引述北韓官媒KCNA的報導，北韓最新行動被視為破壞兩韓和平協議。而在昨日，北韓炸毀平城工業區的兩韓聯絡辦公室，該聯絡辦公室先前的設立，為2018年兩國領導人所達成協議的一部分。

南韓總統文在寅早於本周一提議，將派出其國家安全顧問鐘義勇(Chung Eui-yong音譯)等作為和緩衝突的特使提議，但今晨北韓官媒KCNA指出，已拒絕這「狡猾和險惡的」提議。

(時報資訊)