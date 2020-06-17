台北捷運公司的「就想約你-北捷解疫新生活」活動再創佳績，捷運阿魯LINE貼圖開放免費下載30萬次，在4小時內就額滿，沒搶到的民眾，可加入「台北捷運生活讚」的LINE官方帳號及「台北捷運」臉書粉絲專頁，獲得第一手好康資訊。

台北捷運公司表示，繼「熊讚」及「學姊x阿魯」二波北捷貼圖獲得好評，第三波以「忠心守護」及「熱心助人」性格設計之插畫米格魯犬「阿魯(A-Ru)」，結合流行用語設計「讚」、「蝦咪」、「甘溫」、「森七七」等八款可愛又溫馨的阿魯貼圖，提供限額30萬免費下載名額，一開放下載4小時內立即額滿。

台北捷運公司指出，接下來，還有6月23日的「捷運阿魯帶你抽點數」活動，只要成為台北捷運生活讚LINE好友，並下載台北捷運Go App加入會員，前5000名完成以上任務的朋友，即可獲贈及參加LINE Points抽獎！

另外，因應解疫新生活，台北捷運公司也推出「就想約你-北捷解疫新生活」首波系列活動，約你享折扣、遛小孩、聽音樂、看展覽、做運動、來旅行！活動內容包括，北投會館背包客套裝行程、搭捷運遊臺北、街舞大賽、音樂表演、常客優惠大回饋等。台北捷運就是要你好好玩、好健康、好放鬆、好優惠！

(中時電子報)