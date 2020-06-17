為因應缺工、人力成本節節高升、電商崛起等挑戰，零售業近年來積極尋求解決方案，以提高營收、降低營運成本。GPGPU和邊緣運算解決方案供應商安提國際（Aetina）攜手亞太視覺AI領航公司Viscovery，提供AI影像辨識邊緣運算解決方案，協助零售業主提高營運效率、優化消費者購物體驗。

零售產業以顧客為出發點，力求打造最優質的消費環境。與時俱進的軟硬體提升，成為近年來零售產業不斷努力的目標。Viscovery以電腦視覺、人工智慧、深度學習技術為基礎，為零售業提供多元AI影像辨識解決方案，以視覺AI演算法結合安提國際搭載NVIDIA Jetson模組的邊緣運算平台，打造「AI商品影像辨識結帳系統」，輔助店家員工辨識商品，讓電腦一秒自動辨識所有結帳商品，大幅提升結帳效率；同時將結帳資訊統整至後台，提供店家進行銷售分析，以擬定策略提升商品品質。

安提國際深耕AI應用多年，致力於推廣全產業的人工智慧應用，以邊緣運算平台，協助產業輕易升級應用，配合平台預先整合、定期BSP及DTB軟體維護更新與整合雲端管理平台等，讓產業智慧化不落人後，且完備智慧應用整體功能。同時，安提國際長期耕耘工業領域適用解決方案，熟知產業運作的設備需求，打造小型化且高耐用的邊緣運算平台；平台支援、整合MIPI介面的相機，可輕鬆引入視覺AI的演算法。

以安提平台整合Viscovery演算法，可打造小型化又堅固耐用的辨識主機，提供零售店家高度彈性的空間配置，且較一般商業電腦來得更抗高溫高油、且較無散熱問題，能適應不同程度的惡劣環境。而當今AI主流的邊緣運算，可輕易替代雲端，直接在使用環境中處理龐大的影像數據，進行影像辨識，有效降低傳輸過程中的延遲、提升影像辨識與資料傳輸的速度，進而提高結帳效率與使用者體驗。而Viscovery的演算法提供商品上下架管理系統，每項新商品僅需5張圖資就可上架，方便業主自行即時更新商品。

隨著AI演算法的突破與精進，以及運算設備效能的提升，除提供AI開發者便於應用的平台外，預先整合如Viscovery之系統，亦有助於一般商家的無痛升級。安提國際與Viscovery的合作，能夠務實解決零售產業之痛點，為該產業開啟邊緣端AI應用新格局。

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