蜘蛛人在尋找可攀附的建築物時，規模彈性常是重要考量。雖然供電設計並非常見的超級英雄配備，但規模彈性的重要性，並不亞於滿足應用需求，而要達到設計靈活，最有效途徑莫過於選擇具規模彈性的系列裝置。

IDM大廠德州儀器產品行銷工程師Vikram Sundaram表示，所謂具規模彈性的系列裝置，意指各裝置的針腳對針腳相容，且系列中每項裝置接腳相同，如圖一所示，換言之，若要將10A額定裝置更換為20A額定裝置，只需移除10A裝置，再裝上20A裝置，不需以侵入性方式大幅更動電路板配置；亦可繼續運用同系列裝置的各項特色，如外部零組件數量少、可堆疊與PMBus協定等。總而言之，系列產品如具規模彈性，可服務更多樣的應用，而非僅限一、兩種。

若在設計中搭配可堆疊性，規模彈性會更加有利，較高電流應用（>80 A）通常無法以單一晶片滿足，若具備可堆疊性，可將多件DC/DC轉換器並聯，構成多相位變壓器解決方案，使得總額定輸出電流為堆疊晶片額定電流之總和；若堆疊10A裝置及20A裝置，負載點即可處理30A 。此種應用一般需要DC/DC控制器及多重功率級，但可堆疊架構能將兩項以上的變壓器輸出綁在一起，縮小整體設計面積。

Vikram Sundaram表示，相較於單一晶片，可堆疊架構的熱能可藉由多個裝置分散，故可提升熱耗散效果；且單一晶片中，較低額定電感成本低於較高額定電感，可堆疊設計亦可降低零組件成本。此外，設計師可於單一堆疊內混用具規模彈性的系列產品，以滿足電流需求，可互換特質也能更有效率地處理負載點需求。

Vikram Sundaram表示，若裝置內使用針腳可配置性或PMBus，當需求改變時，具規模彈性的DC/DC轉換器可預留外部零組件數量。針腳可配置性可讓設計師藉由在適當針腳位置放置多項電阻架構，選擇內部補償零組件。若使用具內部補償及具規模彈性的系列產品，由於各裝置之間的電阻架構相同，切換裝置就不需額外設計，即使最終得更換晶片，也不必擔心針腳可配置性架構。

(工商 )