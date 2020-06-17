美國奧勒岡州1名男子馬庫斯（Marcus Davis）在1月時發生槍傷，子彈貫穿他的陰莖頂部、右睪丸及大腿，當時他向警方辯稱自己是遭到1名遊民搶劫並朝他開槍。不過經警方調查後發現，馬庫斯的褲子背面有彈孔，認為是他弄傷了自己，而非被人襲擊。

據《NEWS 24》報導，馬庫斯先前曾因為毒品和傷害前科，被判處禁止擁有槍枝。馬庫斯受傷後到醫院治療，當時他向警方聲稱1月8日在公車站被1名白人遊民所攻擊，但警方在該地點沒有找到任何被襲擊的證據。

警方深入調查發現，在馬庫斯的女友車上找到2018年被竊走口徑40mm的手槍，還有1件沾有血跡的衣服；警方之後在馬庫斯的運動褲背面發現一個彈孔，認為是他把槍枝塞在口袋或褲子裡，才不小心誤發子彈導致自己受傷，然後將槍枝藏於女友車裡。

馬庫斯是街頭幫派一員，曾有許多犯罪紀錄，包括毒品販運、謀殺未遂、非法擁有槍枝等罪刑。美國地方法官卡琳伊默古特（Karin Immergut）表示，希望馬庫斯在行為上能有所改變；馬庫斯在法庭上表示，他未來要成為2個孩子的最佳模範。法院最終以非法擁槍、誣告等罪名，判處馬庫斯5年9個月。

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(中時電子報)