北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正連日痛批南韓縱容脫北者、並13日揚言將看到兩韓聯絡辦公室化為廢墟後，北韓於16日下午炸毀該辦公室，並宣稱將在開城工業區，以及兩韓邊境附近恢復「各種各樣的」軍事活動，讓朝鮮半島緊繃局勢急速上升。北韓除了證明已炸毀聯絡辦公室之外，更對外發布爆炸瞬間的照片，證實這棟由南韓納稅人出資830萬美元大樓，瞬間灰飛煙滅。

北韓16日炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室大樓後，隨後對外公布該大樓遭炸毀的照片，證實這棟多為南韓出資的建築物已遭夷為平地。（路透社）

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩2018年4月27日首次舉行峰會後共同簽署板門店宣言，並據此在同年9月設立兩韓聯絡辦公室，這也是兩韓首次建立實質固定的聯絡中心，南北韓分別派員駐點，以便隨時進行面對面溝通，故兩韓辦公室也如開城工業區，都被外界視為兩韓和解、邁向統一的象徵。

據法新社報導，位於北韓開城市的聯絡辦公室大樓共分4層，南韓官員使用2樓、北韓代表使用4樓，之間的3樓則是會議室。約有20名來自南北韓的官員駐點，由政府派任的副部長級官員領導；一週營運5天，週末也有官員待命。南韓統一部當時表示，聯絡辦公室將成為「全年無休的諮商溝通管道」，以促進兩韓關係、改善美國與北韓關係及緩和軍事緊張情勢。

2018年9月南北韓設立兩韓聯絡辦公室，這也是兩韓首次建立實質固定的聯絡中心。（美聯社）

北韓16日炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室大樓後，隨後對外公布該大樓遭炸毀的照片，證實這棟多為南韓出資的建築物已遭夷為平地。

不過自2019年美國總統與金正恩在越南河內的「川金二會」破局後，兩韓關係隨之陷入僵局，聯絡辦公室在今年1月更因新冠疫情影響暫停營運。而金與正不滿南韓縱容脫北者在邊境發送傳單，不僅連日放狠話，並稱「不久後就會讓你們看到沒用的北南（兩韓）共同聯絡辦公室灰飛煙滅的慘況」。

北韓官媒中央電視台在當地時間下午4時50分報導，「伴隨震天巨響，北南（兩韓）共同聯絡辦公室悲慘地化為廢墟」，證實北韓當局落實了威脅。

(中時電子報)