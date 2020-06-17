幸運獲救！ 屏安副院長楊欣正今日手術治療 09:272020/06/17 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏安醫院副院長楊欣正被送往屏基治療，17日將進行手術。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏安醫院副院長楊欣正攀登來義棚集山失聯10日後幸運獲救，昨日(16)送至屏東基督教醫院治療。歷經過1夜休息，屏基院長余廣亮指出，已由神經外科主治醫師廖振傑、胸腔外科主任李宗龍、整形外科主任蕭崇聖組成醫療團隊，將在今日(17)進行手術治療。 楊欣正靠喝水和尿 躺8天獲救 尋獲楊欣正獲200萬 2登山嚮導：楊大哥福大命大 懸賞200萬現奇蹟！屏安醫院副院長山區失蹤10天幸運平安獲救 (中時 ) #外科 #主任 #治療 #副院長 #醫院 #奇蹟 #手術 #獲救 #外科 #胸腔 也許您會感興趣 社會熱門新聞 少女裸躺摩鐵死狀離奇 「笑氣」發大財黑幫狂賣 - 社會 太陽毒辣雨刷要立不要立？答案讓人大吃一驚 - 社會 妻改習慣臥床裸睡 夫提槍臥射卻哭了 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 和美小鎮名醫詭異掛水塔亡 議員林庚壬是換帖兄弟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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