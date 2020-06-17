屏安醫院副院長楊欣正攀登來義棚集山失聯10日後幸運獲救，昨日(16)送至屏東基督教醫院治療。歷經過1夜休息，屏基院長余廣亮指出，已由神經外科主治醫師廖振傑、胸腔外科主任李宗龍、整形外科主任蕭崇聖組成醫療團隊，將在今日(17)進行手術治療。

(中時 )