由遊戲橘子代理，韓國Eyedentity Games旗下《新龍之谷》即將迎接龍之谷IP的十年里程碑，官方於16日正式開跑。十週年大改版事前預約，可獲得超豪華獎勵：高強度傳奇裝備「瑟奇拉全套(含主副武)」、巨大華麗史詩三件套「海洋的後裔(翅膀/尾巴/刺青)」、高價值史詩寵物「想飛上天的企鵝」等多達八種超豐富虛寶！

此外，官方更預告即將登場睽違五年的全新角色，搶先釋出角色性別、主副武器等資訊，敬請玩家期待！同步推出【先鋒勇者召集】及【龍谷十年祈願】活動，集結台港澳冒險者們一起迎接龍之谷盛事！

《新龍之谷》6月16日十週年大改版事前預約開跑（圖／遊戲橘子 提供）

龍之谷IP十年里程碑！6月16日《新龍之谷》十週年大改版事前預約開跑！

龍之谷IP自2010年問世，風靡亞洲、東南亞、美國、俄羅斯等十大地區，造就眾多來自世界各地的死忠玩家，成為遊戲業界中的知名代表作之一，2020年正是龍之谷IP十週年的里程碑，為歡慶重大盛典，《新龍之谷》官方同步於6月16日正式開跑。

《新龍之谷》暌違五年全新角色登場（圖／遊戲橘子 提供）

【十週年大改版事前預約】參加預約可獲得官方精心準備的豐富獎勵，包含：高強度傳奇裝備「瑟奇拉全套(含主副武)」、巨大華麗史詩三件套「海洋的後裔(翅膀/尾巴/刺青)」、高價值史詩寵物「想飛上天的企鵝」、高強度史詩時裝飾品「紅龍剔透緋玉」、成長型稀有精靈「咿嗶咿嗶鴨精靈」、大樹強化禮盒、青金石*8、高級石榴石*80、高級生命淨水*80、保護道具魔法果凍*2000、列弗利溫點數*8000、金幣*24000，集結稀有裝備與重要遊戲資源，誠意大回饋！

《新龍之谷》先鋒勇者召集活動獎勵（圖／遊戲橘子 提供）

暌違五年全新角色登場、遠近程攻擊兼具的寶藏獵人！

迎接十週年，《新龍之谷》官方搶先預告全新角色即將登場，繼「瑪奇娜」過後、睽違五年的全新模組，出身於迷之大陸「紅蓮宮」的寶藏獵人，主武器為單手戰刀、副武器為臂弓，是一位遠程、近程兼具的男性角色，更多細節訊息將持續公開、敬請期待！

《新龍之谷》龍谷十年祈願活動（圖／遊戲橘子 提供）

歡慶事前預約開跑，官方同步推出【先鋒勇者召集】及【龍谷十年祈願】活動，【先鋒勇者召集】於6月16日至7月21日，完成「新創角色」、「加入公會」、「使用公會貨幣50枚」、「完成新手指南任務30個」等條件，即可獲得強力裝備支援：極致暴力的裝備支援「注入阿依琳能量的特殊裝備禮包(30天)」、高強度史詩時裝「宮廷童話時裝」、華麗又實用「優雅的白色九尾坐騎」；【龍谷十年祈願】將於7月初開始，玩家每日可於官方活動網頁中，留下對龍之谷十年的祝福與祈願，點亮「生命之樹」的祈願星星，並且每日為星星注入祈願，將可提高星星亮度，亮度越高將可獲得更多豪華稀有的特別獎勵！詳情請持續鎖定官方消息。

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