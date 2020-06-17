博晟生醫(6733)董事長暨總經理陳德禮醫師指出，將持續與工研院等國內外機構合作，持續開發骨科與其他部位的再生醫學產品，並且為病患提供一站式全方位服務。博晟已在2019年6月於興櫃掛牌，目前已準備相關上櫃申請作業，預計於2021年上櫃。

博晟為台灣少數具有第三級醫材研發能力的高端醫材研發公司。「一次性自體軟骨修補系統」為博晟旗下第一個獲准上市的產品。2020年4月獲得衛生福利部食品衛生管理署(TFDA)核准上市。繼取得TFDA上市許可後，博晟也正在申請美國與歐洲認證，進軍國際市場。

據工研院資料，2050年全球65歲以上高齡人口預估達15.5億，佔全球人口15.8%，隨著全球高齡化、慢性病患增加，或運動造成的膝蓋損傷，全球骨科醫療器材市場將持續成長。

博晟董事長暨總經理陳德禮醫師指出，嚴重軟骨受損的最終治療是人工膝關節置換，業界皆在努力尋找可以修復的替代方案，「一次性自體軟骨修補系統」即為博晟克服此一問題而開發的新型醫材，該技術源自於工研院與台大醫院合作開發的「兩相材料軟硬骨關節修復技術」。博晟團隊合併美國醫材大廠Exactech台灣子公司美精技後取得此技術，進一步加以改良成為專利「一次性自體軟骨修補系統」。其特色為所有過程可在手術房內，無需體外培養細胞，僅需一次手術即可即可解決膝蓋軟骨損傷問題。

繼「一次性自體軟骨修補系統」之後，博晟也鎖定骨科相關部位，持續與工研院與日本Osteopharma等國內外單位合作研發骨科相關之再生醫學產品。為提供病患全方為服務。除了再生醫材以外，博晟也規劃提供患者，包括完整的術前評估，還有術後復健計畫，以及追蹤諮詢等一站式全方位的骨科照護服務。

(時報資訊)