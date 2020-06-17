1名居住在台中市的59歲陳姓男子，日前下午到醫院洗腎後，騎車返家途中，突然感覺頭暈身體不適，直接躺倒在馬路上，警方接獲熱心民眾報案後，立即到場查處。員警發現陳男臉色及嘴唇發白，聽其自述透析治療後尚未進食，遂立即遞上杯水予以解渴，由於男子不願就醫，然員警見其精神困頓仍是很不舒服的模樣，也不放心其繼續騎車，便代為聯繫家屬至現場，將陳男帶返家中照料。

台中市政府警察局第三分局健康派出所日前下午接獲民眾報案，稱於臺中市南區東興路上，有名男子躺倒在路旁。員警立即趕赴現場，發現該名男子疑似騎乘機車自摔，遂立即向前將其攙扶至路旁，經詢問後得知，原來59歲的陳姓男子剛從醫院洗腎完，不料天氣太過炎熱，他治療後又尚未用餐，導致身體不適，返家途中騎到一半即感到頭暈摔倒在地，員警獲知後，秒遞上杯水給陳男補充水分，讓其舒緩身體的不適感。

然由於陳男不願就醫，警方又不放心臉色蒼白的陳男繼續騎車，遂協助通知陳男家屬到場，將其接返家中照料，陳男感謝警方處事細心周全，相當感激員警的熱心救人，再三言謝。警方也提醒民眾遇酷熱天氣，應注意防曬措施並補充水分，避免脫水或中暑，如身體不適，切勿勉強再行駛交通工具。

(中時 )