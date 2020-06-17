疫情嚴峻封高速公路？北京交通廣播闢謠：假照片 09:312020/06/17 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／百度） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸首都北京市出現第二波新冠肺炎疫情，16日單日再增31例確診。自本月11日起至16日，短短6日，北京病例累計確診已破百，達到137例。網路上更傳出「北京多條高速公路雙向封閉」，但對此，北京交通廣播在微博上闢謠，指出網路流傳的公文是「假照片」。 北京交通廣播指出，該在網路上謠傳的公文截圖是人為加工的圖片，原為2019年2月所發布的路況訊息，呼籲民眾不信謠、不傳謠，同心協力抗議，北京加油！ 北京疫情持續延燒！再新增31例 小區封閉式管理、多航班取消 (中時電子報) #廣播 #闢謠 #假照片 #16 #確診 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 北京祭九大嚴管措施！取消航班 想出城得先篩檢 - 兩岸 中印邊境衝突 共軍西部戰區發強硬聲明 - 兩岸 北京疫情持續延燒！再新增31例 小區封閉式管理、多航班取消 - 兩岸 超標洪水威脅三峽大壩 長江沿岸6億人岌岌可危 - 兩岸 美國允許美企與華為合作制定5G標準 華為：願坦誠交流 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。