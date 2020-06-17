大陸首都北京市出現第二波新冠肺炎疫情，16日單日再增31例確診。自本月11日起至16日，短短6日，北京病例累計確診已破百，達到137例。網路上更傳出「北京多條高速公路雙向封閉」，但對此，北京交通廣播在微博上闢謠，指出網路流傳的公文是「假照片」。

北京交通廣播指出，該在網路上謠傳的公文截圖是人為加工的圖片，原為2019年2月所發布的路況訊息，呼籲民眾不信謠、不傳謠，同心協力抗議，北京加油！

(中時電子報)