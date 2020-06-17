事故現場。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣1名37歲吳姓女子16日下午1點多，騎乘機車行經通霄鎮中興路與光復路口，遭32歲蔡姓男子駕駛的白色輛自小客車衝撞，導致吳女彈飛大約1層樓高，重重摔落地面，目前仍在加護病房觀察中，肇事雙方沒有酒駕，詳細事故原因有待進一步調查。

吳姓女子昨日下午1點多，騎乘機車沿光復路由西往東直行，在中興路與光復路口時，與沿著中興路由南往北直行的白色自小客車相撞，整個人被撞飛約1層樓高後重摔路面，機車也向前滑行約5公尺遠，零件四散，白色自小客車則失控撞擊路旁停放的白色休旅車才停止。

救護人員抵達現場發現吳姓女騎士頭部撕裂傷，送醫搶救後目前仍在加護病觀察中；蔡姓男駕駛則擦挫傷，意識清楚自行就醫。警方初步調查，事故路口沒有紅綠燈，肇事雙方疑似均未注意車前狀況，且行至路口均未減速，肇事原因還有待釐清。

通霄鎮光復路與中興路口，今年4月28日也曾發生賓士敞篷跑車與小貨車碰撞車禍，同樣是因雙方行經路口時未禮讓，讓小貨車差點被撞入轉角包子店、駕駛受傷送醫。警方呼籲，駕駛人行經無號誌路口應減速慢行，並注意車前狀況，避免發生事故造成憾事。

(中時 )