高雄市議員黃秋媖（中）催生北高雄第1座寵物公園，她日前到場會勘。（黃秋媖提供／林瑞益高雄傳真）

公園內常可見民眾帶著毛小孩散步或運動，但並不是所有人都愛護貓、狗。高雄市議員黃秋媖催生北高雄第1座寵物公園，設置於87期重劃區內打造1座寵物公園，另於河堤公園內改造1座親子共融式公園，兩座公園目前均在設計規畫，並進行公民參與座談。

黃秋媖表示，她自擔任母親市議員翁瑞珠服務處主任，在協助選民服務案件中，經常遇到有關流浪犬貓無限制繁衍、人犬衝突及環境衛生的問題，她認為協助解決此類爭議與問題，應該從最基本犬貓結紮及認養做起。

因此，她在8年前成立嗡嗡嗡動保協會，每年在岡山、橋頭、梓官、燕巢、永安及彌陀等區，分別舉辦免費結紮、認養、狂犬注射、晶片及等活動，目前累積舉辦43場次。黃秋媖當選議員後更極力爭取動物福利，被封為「動保議員」、「毛孩代言人」。

黃秋媖上任議員以來，積極爭取公園設施，在市議會舉辦「北高雄親子共融式及寵物特色公園各一座規畫設計」公聽會，邀請相關單位、家長團體、學者專家及動保團體等共同研議設置方案。

在第1次的質詢中，時任高雄市長的韓國瑜也允諾將在北高雄成立第1座親子公園和寵物公園，為此她與養工處和地政局召開多次會議，邀請動保團體及相關單位多次會勘，找出87期重劃區也就是大鵬九村，在6個公園計畫用地選擇1個臨近省道，周邊沒有鄰近住宅的公園預定地，建置寵物公園。

另外，她也建議岡山河堤公園一處可增闢為適合兒童玩沙場的親子公園，並提供各年齡層與身障孩子遊憩。

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(中時 )