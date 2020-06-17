這還是在同一艘船嗎？美國媒體今（17）日先後爆料，面對複雜的開賽問題，資方之間也出現雜音，有6到8支球團的老闆擔心衍生的賠償問題，傾向本球季直接取消，這無異打了大聯盟主席曼佛雷德一巴掌。先前他信誓旦旦本季一定會開打，後來修正為不一定，現在恐怕說不出話來了。

問題的癥結還是要回歸到球員薪資上，這些球團老闆擔心，萬一在未達成勞資協議的情況下球季貿然開打，賽程與薪水不符合3月26日第1次勞資協議內容，球員可能循法律途徑向法院提出申訴，屆時資方恐須負擔更多賠償，即使今年無法裁定，也會拖延數年徒增困擾。何況沒有觀眾進場，每多打一場比賽只會增加虧損金額。

在球員工會放棄協商後，大聯盟雖有權直接決定開賽日期與賽程，但聯盟畢竟是由30支球團所組成，必須經過75％以上的球團老闆同意才可付諸實現，若有8隊不想打已佔了26.7％，何況可能還有更多球團傾向不打，只是暫時不表態。

從勞資爭議到資方內部的岐見，今年大聯盟開打真的是重重阻礙，為了錢，大家一步都不想讓。

(中時 )