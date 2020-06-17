長安醫院肝膽腸胃科余承儒醫師，透過內視鏡將朱先生卡在十二指腸的牙籤順利取出。（馮惠宜攝）

50歲朱先生過去曾有胃潰瘍病史，上腹痛兩個禮拜，初不以為意，直到痛到受不了，至長安醫院就醫，肝膽腸胃科醫師余承儒為他安排胃鏡檢查，發現消化道內有異物，仔細看竟是一根牙籤，直接穿刺在十二指腸壁上，於是透過內視鏡使用異物夾將牙籤取出，再利用止血夾修補腸壁破洞，經治療後，順利解決他長達二周的腹痛情形。

余承儒表示，一般正常人不會吞食牙籤，朱先生就診時自述應該是喝啤酒、吃東西剔牙時，不慎誤食下肚不自知。因為之前就常常有胃潰瘍肚子痛的情形，所以剛開始也不以為意，沒有馬上看醫生，以為胃潰瘍又發作，只吃胃藥止痛，但都沒有改善，直到痛到受不了，才趕緊來醫院看診。

余承儒表示，消化道異物患者常見發生於兒科，因為嬰幼兒常隨手抓小東西往嘴裡塞，如鈕扣、彈珠或小玩具，不小心就吞下肚。而大人的食道異物通常以誤食居多，最多的像是魚刺、雞鴨骨頭，還有像是假牙沒有裝好，因脫落而不小心吞下肚。

余承儒說，在內視鏡不發達的年代，消化道異物通常不是開刀手術取出，若異物較光滑較小則食用瀉藥自然排出。如今可透過內視鏡將消化道異物輕鬆取出。

他提醒民眾，人體從食道到小腸有多處相對較窄的通道，很多異物容易堵在這些地方，造成消化道阻塞。一般誤食的異物若較短小圓滑，比較安全可以等待它自然排出，然而比較長且銳利的異物，像是魚刺或牙籤，則可能在某個角度在腸道裡頂住，容易穿刺腸壁，造成腸穿孔，產生腹膜炎、或形成膿瘍、不幸靠近大血管，還易造成內出血，十分危險。他呼籲民眾，一旦誤異物，需盡快就醫處置。

(中時 )