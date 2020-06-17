蔡英文昨（16）日與行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津造訪新北九份老街，新北市長侯友宜表示看報紙才知道他們要來，蔡英文則說因為侯市長很忙，所以沒特別麻煩他出席。對此，國民黨前立委陳學聖提醒侯友宜，「你永遠不會是小英自己人！」

陳學聖在臉書表示，不論「除秀」「殺柯」「儆侯」傳聞是真是假，但蔡、蘇遊九份沒找侯友宜，就是個重要警訊。

從政30年，陳學聖明白，總統來訪對地方是多麼重要的事，代表總統要對地方重大建設有所承諾，或有機會爭取到重要經費，所以不論擔任立委或其他公職，只要總統要來，即使是行政院長到訪，都會收到府方、院方，包括地方政府的訊息，除了告知，也希望我們能夠出席。

陳學聖指出，這沒有黨派之分，就是為地方爭取重要建設，自己曾陪小英看過機場，也參與捷運綠線動工，擔任文化局長時，為爭取藝文中心預算，還同時向時任總統陳水扁、副總統呂秀蓮簡報過。

新北市長侯友宜稱看報紙才知道蔡英文要到新北。（姚志平攝）

蔡蘇同遊九份沒找侯友宜，陳學聖坦言絕對不是小事，理由也不會是「知道市長很忙」，且侯友宜警界出身，不可能不清楚小英、蘇貞昌要來，所以答案只有一個，民進黨2022對侯友宜絕對不會是假想敵，而是「真敵人」，目標也只有一個，就是殲滅侯，收復新北市，尤其小英、蘇貞昌都在新北市敗過，沒有哪個城市比新北市讓他們更想拿回。

侯友宜擔任市長後，隔離黨政以「市民為主 市政優先」為路線，陳學聖認為應有其考慮，無意多言，只是提醒侯友宜，民進黨是否會善意回應，真的要認真思考，「依我之見，小英、蘇貞昌同遊九份，沒有侯，根本就是2022提前開打了，不信後面看看。」

(中時電子報)