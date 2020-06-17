美國商務部15日宣佈新規，允許美企與華為就5G標準制定進行合作。看起來美陸科技戰似乎有趨緩的現象，但美媒指出，美國此舉是衝著「中國標準2035」而來，意味著儘管華為可以生產5G網路設備，但美國仍要參與制定產業標準，否則恐使美企居下風，這項規定對美企非常重要。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，證實美國商務部等機構已批准修改禁令，將允許美企與華為合作制定5G網路標準，並強調美國不會放棄全球創新的領導地位，將致力於通過鼓勵美國工業充分參與並倡導美國技術成為國際標準，來保護國家安全和外交政策利益。

CNBC報導，美國去年5月將華為列入出口管制實體清單，使美企無法參與部分制定5G標準的會議，美國資訊技術產業協會（ITI）亞洲政策高級主管威爾遜（Naomi Wilson）認為，如果將制定5G標準的權力讓給華為，對任何人都沒有好處，而美方最不願意看到的結果就是美企處於戰略劣勢。

而大陸正在制定「中國標準2035」的計畫，目標是制定多項新一代技術的全球標準，美方擔心大陸在全球科技領域的影響力逐步成長。報導認為，美國鬆綁讓美企與華為5G合作，就是希望推動美企參與制定標準，避免美企失去競爭力。

而早在五月初，路透就曾爆料，美國商務部將擬一份草案，允許美企與華為共同制定5G通訊標準，如今消息成真。華為也對此做出回應，表示華為的態度是一貫的，願意與包括美國廠商在內的技術同行，就新技術的標準進行坦誠的討論和交流，為人類社會的科技進步作出貢獻。

(中時電子報)