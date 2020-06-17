甲骨文（Oracle）預測本季營收成長停滯，顯示其餐旅業與零售業客戶在新冠肺炎疫情期間推遲軟體採購後，該公司的新授權業務收入恐無法重拾成長。

周二甲骨文盤後股價下挫3.46%，報52.70美元，稍早前一度跌逾4%。因獲富國銀行調升目標價，甲骨文在一般交易時段收漲2.52%。

甲骨文公布第四財季（截至5月31日）營收年減6%，為104.4億美元，不如市場預估的106.5億美元。淨利為31.1億美元，折合每股盈餘99美分，較前一年同期的1.07美元衰退。經調整後每股盈餘為1.2美元，略高於前一年同期的1.16美元與市場預期的1.15美元。

第四財季雲端服務營收年增1%，為68.5億美元，略低於市場預期的69億美元。雲端軟體授權營收年減22%，為19.6億美元，不如市場預期的21.4億美元。

甲骨文執行長Safra Catz在法說會上表示，本季（截至8月底）營收預估較前一年同期加減1%；其中值為零成長的預測符合市場預期。甲骨文預估調整後每股盈餘介於84～88美分，其中值亦大致符合市場預期。

Catz表示，考量疫情的影響，甲骨文的整體表現卓越，若非餐旅、零售、運輸等備受疫情打擊產業的客戶推遲部分採購計畫，甲骨文的業績將表現得更好。她並表示，甲骨文現在成長中的業務大於衰退的業務，這個有利的轉變必將在未來驅動營收加速成長。

(時報資訊)