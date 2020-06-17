新冠肺炎的疫情影響各國經濟表現，並持續顯現在官方經濟數據的慘淡表現。日本最新五月份出口數據下挫近三成，五月進口亦下跌兩成多。

日本財政部週三公佈數據顯示，今年5月份日本出口按年率下降了28.3%，低於路透調查專家所預期的26.1%。此前4月出口數據為下跌28.3%，已創下2009年9月金融風暴的跌幅紀錄，現今5月數據再創跌幅新紀錄。

全球經濟需求的疲軟，導致出口導向的日本經濟一蹶不振，特別是對美國市場的出口表現腰斬一半，汽車整車和汽車零件出貨滑落70%，為對美出口衰退主因。

5月份對中國出口按年小幅減少1.9%，上個月為減少4%。

對亞洲的出口占日本所有出口的半數，五月份減少12%。對歐盟地區減少33.8%。

日本央行方於昨日提出110兆日圓加強對企業融資的方案，然日本經濟衰退的形勢難以阻擋，特別是專家警告本季度經濟成長數據將更加黯淡。

五月進口按年率下跌26.2%，此前預測中值為跌20.4%。整體貿易收支平衡為逆差8334億日圓(約77.7億美元)，先前預測中值為逆差1兆700億日圓。

(時報資訊)