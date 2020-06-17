新冠肺炎蔓延全球，而台灣超前佈下嚴苛防線，目前成功防堵了疫情，雖守住了國人健康，然疫情帶給台灣民生經濟的考驗，才正要開始，今中華大學講座教授、電視名嘴公開向總統蔡英文陳情，直言振興經濟是下半年台灣最重要的工作，猛轟行政院長蘇貞昌不OK。

杜紫宸今在臉書po出陳情文，盼幕僚或媒體轉達，他直言振興經濟跟台灣所有民眾及後代子孫的幸福息息相關，「尤其是上百萬失業的中年人、找不到適合工作的年輕人，可憐可悲」，坦言紓困是 3到6 月不得已的緊急救援，然如今最重要的是讓企業獲利率能提升，才能自然增加更多好的職缺。

而回過頭來看看執行團隊，杜紫宸直言政府推出的中繼救援，是3個「老扣扣」，包含「年逾七十、只會駡人、刻薄挑惕的閣揆」、「 一個天天只會要部屬交出 agenda/one page、只懂工具機產業的最拚歐吉桑」及「為了彌補對明升暗降的顧立雄略表歉意的歐巴桑」，杜紫宸直言這是「史上次弱經濟團隊」，補槍最弱的是當年被譏是「誤入叢林的小白免」的前經濟部長宗才怡，杜紫宸預測「未來一年台灣年輕人的不滿和憤怒怕只會愈燒愈旺」，只能求神保佑，也暗諷「將軍帶兵是靠帶心，不是靠嚴刻，那是排長的才幹」。

(中時電子報)