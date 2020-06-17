NBA》如果不復賽將損失12億 下賽季可能停賽 09:482020/06/17 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 籃網控衛厄文鼓吹罷賽，據統計如果罷賽成功的話將損失12億美元，而且下賽季可能停賽。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，如果球員最終選擇罷賽，聯盟將會進行新的勞資協議，倘若無法達成共識，下賽季可能停賽。 上周有將近100位球員展開電話視訊會議，籃網球星厄文提出罷賽提案，獲得湖人布雷德利、霍華、巫師畢爾、爵士米契爾等人的支持。外界認為，一旦厄文的罷賽提案成功，聯盟將損失12億美元，整個財政將出現危機。 西區某位教練直言，如果最終無法復賽的話，聯盟將與球員工會展開新的勞資協議，而且破局的可能性非常高，如此一來，2020-21球季就會停擺。 (中時 ) #NBA #罷賽 #復賽 #厄文 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》復賽具體賽程出爐 先打3場熱身賽 00:352020/06/13 體育 MLB》大聯盟推72場復賽 限球員兩日回應 08:052020/06/13 體育 NBA》利拉德：復賽碰上抗議很難專注 10:392020/06/13 體育 NBA》厄文喊罷賽！球員損失12億美元 12:112020/06/13 體育 NBA》詹皇不挺厄文 強調復賽無礙抗爭 00:052020/06/14 體育 NBA復賽 明星後衛有疫見 04:102020/06/14 運動天地 NBA》窩裡反？湖人兩主力支持罷賽 09:022020/06/14 體育 NBA》沃神：5新星索討復賽受傷保險 12:192020/06/14 體育 NBA》詹皇權勢滔天？貝弗利：復賽他說了算 08:392020/06/15 體育 NBA》護皇！丹尼格林力挺復賽計畫 10:402020/06/15 體育 體育熱門新聞 NBA》如果不復賽將損失12億 下賽季可能停賽 - 體育 NBA》復賽日程出爐 球員家人住宿自行負擔 - 體育 MLB》不是一條心？美媒爆：8隊老闆不想開季 - 體育 中職》中信、富邦兩大金控再戰 黃恩賜vs.伍鐸 - 棒球 MLB》不妙！大聯盟證實有球員確診新冠肺炎 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。