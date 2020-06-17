根據美國媒體報導指出，如果球員最終選擇罷賽，聯盟將會進行新的勞資協議，倘若無法達成共識，下賽季可能停賽。

上周有將近100位球員展開電話視訊會議，籃網球星厄文提出罷賽提案，獲得湖人布雷德利、霍華、巫師畢爾、爵士米契爾等人的支持。外界認為，一旦厄文的罷賽提案成功，聯盟將損失12億美元，整個財政將出現危機。

西區某位教練直言，如果最終無法復賽的話，聯盟將與球員工會展開新的勞資協議，而且破局的可能性非常高，如此一來，2020-21球季就會停擺。

(中時 )