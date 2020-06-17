國民黨革實院長羅智強臉書粉絲數破109萬人，在藍營著名政治人物中，僅次於前總統馬英九的185萬餘人，居第二名，比前主席朱立倫、現任主席江啟臣及人氣王縣市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜都高。羅智強今早特地在臉書發文，感謝「109萬不怕綠色霸凌的力量」。

羅智強說，臉書破109萬，這是109萬守護台灣民主，對抗一黨獨大的力量；這也是109萬個小蝦米的勇氣，我們不像蔡英文有用之不盡的國家資源，有1450的網軍部隊，有八千萬政府標案養出的卡神；我們沒有資源，只有對理念的執著。謝謝大家，謝謝這109萬不怕綠色霸凌的力量。

羅智強積極經營自媒體，他的臉粉數至今早為109萬0161人，在藍營只比馬英九的185萬6859人少，卻比朱立倫101萬3756人、江啟臣23萬 6590人及前黨副祕書長蔡正元26萬3265人多，也比施政滿意度最高、網路經營相當到位的新北市長侯友宜46萬7876人多；而前高雄市長韓國瑜有85萬6681位臉粉，不過追蹤者達97萬3149人。

至於非藍營方面，臉粉人數高於羅智強的也不多，包括民進黨的蔡總統臉粉有286萬7048人、行政院長蘇貞昌有122萬3336人；民眾黨主席、台北市長柯文哲則有194萬4512人。

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(中時 )