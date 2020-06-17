韓團「一級秘密」（Top Secret）的成員YOHAN（金正煥）驚傳過世，得年28歲，根據南韓媒體指出，YOHAN在16日離開人世，死因目前不詳，葬禮已由家屬處理，預計將在明（18日）出殯，消息一出震驚各界。而一級秘密經紀公司稍早證實YOHAN死訊，沉重表示「非常悲痛和遺憾的消息」。

YOHAN在2017年以團體「一級秘密」出道，YOHAN作風親民、寵粉，YOHAN在4月16日才開心過28歲生日，而他過世前幾天還和粉絲在社群網站上互動，完全看不出異狀。

如今卻傳出YOHAN死訊，知情人士透露，YOHAN已於16日離開人世，並遵照家屬意願未公開死因，YOHAN預計將於18日出殯，而YOHAN驟逝消息曝光後，不少粉絲都湧入他的社群留言悼念。

「一級秘密」曾在2016年來台徵選新成員，還曾上過《我愛偶像》、《娛樂百分百》等節目，當時還選出17歲的張豐豪加入團體，不過團員庚河卻因爆出性騷擾的負面新聞，一度獲判入獄18個月、緩刑3年，而庚河為了不推類團體以及證明清白，並在事後主動退團。

(中時電子報)