北京市爆發新一輪新冠疫情，大陸國家衛健委17日公布，新增33宗本地個案，其中31宗來自北京，河北、浙江各有1宗；另新增3宗疑似病例，11宗境外輸入病例。市政府周二（16日）晚宣布該市突發公共衞生事件響應級別升至二級，進一步加強出入境的防控措施；全市所有小區實行嚴格封閉式管理，北京首都機場及大興機場已逾千班航班。

綜合媒體報導，黑龍江省周二宣布，對5月30日以來到過北京新發地、京深海鮮、順鑫石門、懷柔萬星、平谷東寺渠、朝陽松榆東里等批發市場，以及從北京市中、高風險地區返抵黑龍江省人員進行全面排查，實施14天集中隔離及7天居家隔離，接受4次核酸檢測及1次血清抗體檢測。該省嚴格控制人員進京，並將民航、鐵路、公路納入核酸檢測範圍，同時加強車輛檢查，勸返來自北京市或在京停留12小時以上的車輛。

北京市政府副秘書長陳蓓表示，該市要嚴格管控出入境，所有境外人員需全部集中觀察及進行核酸檢測，中、高風險地區，以及與新發地市場相關人士都禁止離開北京，而其他出京者需持7日內的核酸檢測證明；另由即日起，停止開放境內跨省區團隊旅遊業務。

響應級別提升後，有陸媒查詢航班資訊時，發現進出北京的航班大面積取消，中國國航、海南航空等多間航空公司，相繼因航班取消而受影響的旅客，提供免手續費退票業務。

(中時 )