裕隆集團旗下上市櫃公司109年度股東會，17日由嘉裕（1417）揭開序幕，股東會通過配息0.5元，並全面改選董事，裕隆嚴家成員重返嘉裕董事會，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮當選新任董長，並預計出任嘉裕董事長職務。

嘉裕去年合併營收14.06億元，營業淨損2.77億元，業外收益6.25億元（售地收入），稅後淨利3.17億元，每股淨利1.18元。

嚴陳莉蓮在2018年底接班後，著手整頓裕隆集團各事業，其中紡織事業成為重點項目，找來前中華電信財務長陳伯鏞，接任集團重要控股公司台元紡織總經理，著手台元改造。

本業連年虧損的嘉裕，也成為這波裕隆紡織事業的改革對象，17日的股東會全面改選董事，嘉裕董事長戚維功、總經理賴宗仁，均未獲提名，改提名嚴陳莉蓮、陳伯鏞（均為台元紡織代表人），並順利當選。

嘉裕預計在會後的董事會，將推選嚴陳莉蓮、陳伯鏞成為新任董事長與副董事長，帶領嘉裕推動後續的改革。

嘉裕在去年推動兩階段減資，先減資10.9億元打銷過去累虧，再現金減資8.09億元，退回股東每股現金2.9877元，減資後股本降至18.99億元，每股淨值也回升至15.17元。

(工商 )