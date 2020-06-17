鄭凱云、江坤俊搭檔主持《健康2.0》17日首播。鄭凱云帶著俏麗短髮造型亮相，希望讓大家有煥然一新的形象。首播內容不同以往談健康醫療為主，除了談及三金影帝吳朋奉，因腦中風顱內出血過世，還加入了健康科技趨勢，用深入淺出的方式，探討如何透過遠距醫療，掌握黃金救援時間。而從來賓、作家，一路走到主持人的江坤俊，表示自己從沒想過會有電視主持的這一天，在網路高人氣的他，成名後也感受到「特殊」壓力，因為很容易被民眾認出來，他買東西都不敢殺價，「以前一副一萬多元的眼鏡，我都會殺個價，現在對方講一萬我就掏錢，也不敢嫌貴，在那邊殺價很難看，壓力真的很大耶」。

兩人搭檔首錄，不僅製作團隊嚴陣以待，鄭凱云也悉心關心錄影細節，被問到有什麼主持祕訣可以傳授，鄭凱云表示：「只要充滿好奇心，了解所有健康新知，就能帶給觀眾更多不同的東西！」從長髮變成短髮的新造型，讓鄭凱云覺得自己年輕許多，在公司已經是資深「姊」字輩的她，頂著新造型到公司，很多人竟然第一時間沒認出來，還以為鄭凱云只是來打工的，「所以我從原本的『姊』變成工讀生！」雖然自己喜歡短髮造型，但兒子安安卻不買單，看到鄭凱云剪短髮，追著她問：「媽媽的長頭髮呢？重新留長要很久嘛？」聽鄭凱云回說應該還要很久，安安轉身就走，「我兒子可能有長髮情節」。

鄭凱云（右）及江坤俊努力培養主持好默契。（TVBS提供）

從醫生走進演藝圈，江坤俊表示並不是自己計畫中的事，在網路人氣直升，更非預料中的事！其實他之前沒想過要創FB粉絲團，只因女兒一句：「明星都有粉絲團，可以回答粉絲問題，我也想當那個回答問題的人！」身為女兒奴的江坤俊，於是放手讓女兒幫自己建立FB粉絲團。沒想到粉絲團建立後，粉絲人數迅速增長，讓他自己都有點嚇到，女兒為維持粉絲團的活絡度，還要求江坤俊每天產出貼文，他笑說：「剛開始我也不是管理者，我還要透過女兒發文，我只是寫好之後寄給她，我什麼都不能做，跟大家一樣，只是旁觀者而已！」而自從江坤俊上節目後，很多不敢就醫的乳癌患者，也因為在節目上看到他分享醫療觀念，有勇氣到診間尋求幫助，江坤俊開心的說：「這應該是最大的回饋，進入演藝圈最大的收入，是來自於心靈！」

(中時 )