台東鳳梨進入盛產期，日前更外銷至中國大陸無錫，但在台灣延平鄉朱姓農民，種了8000顆鳳梨，在這段時間與台灣獼猴「鬥智鬥勇」下僅剩下4000顆能夠採收，台灣獼猴大獲全勝，果農無奈全都寫在臉上。

台東是傳統農業大縣，有94％土地都被列入山坡地，延平鄉更幾乎全鄉都被畫為山坡地，以種植鳳梨聞名，台灣獼猴將田間當作遊樂場，隨意摘採、恣意破壞，農民困擾不已，根據台東縣政府統計，台東1年的農作損失超過新台幣1億元。

台灣獼猴保育有成，卻間接造成農損嚴重。布農族農民朱益利在延平種下8000顆鳳梨，但從剛種下開始就開始了與台灣獼猴的戰爭，鳳梨從種下幼苗到採收結束前，都必須和猴子作戰，尚未長鳳梨時，猴子會拔嫩苗吃，開始結果後，就換摘果來吃。

為了防治「猴害」，朱益利養了11隻流浪狗守護「領地」，更架設「定時炮」在巨大香燭上掛上鞭炮，一段時間發出聲響來驅趕獼猴，「人猴大戰」天天上演，讓他傷透腦筋。

朱益利說，近日將開始採收，但田間只剩下約4000顆鳳梨，只能恭喜台灣獼猴大獲全勝，最後的採收期，還是要跟猴子搶鳳梨，「能收多少就按照上天的指意了」，但也希望大家能幫忙訂購這些經過獼猴認證的「猴子鳳梨」，讓他整年度心血別白費。

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(中時電子報)