澎湖西嶼鄉池東國小幼兒園王姓女教師疑似言語霸凌及體罰學生，家長聯名陳情並發動公投，反對王老師繼續任教，教育處就此解雇老師，監察院認定解雇程序不合，教育處回應將提出申覆。

縣府教育處指出，2018年間池東國小附設幼兒園王姓女老師多次遭到學生家長投訴，指控經常對學生言語霸凌、親師溝通不良及體罰等情事，家長們多次陳情仍未獲改善，家長會憤而發起公投，投票結果15比1票數反對王老師繼續任教。

家長會指出，當初王姓女老師質疑連署做假，主動要求進行公投，詎料投票結果一面倒；隨後王老師召開記者會駁斥家長質疑，強調只是要求教育處按照程序進行，強調親師問題應該當面溝通，並沒有要求舉行公投。

事後池東國小立即召開教師評議委員會，認定王老師不適任，並報請教育處核准解雇，教育處當下鐵腕依校方決議予以解雇。

王老師不服解雇陳情監察院，監察院歷時兩年調查，日前調查出爐認定學校解雇程序不合規定，縣府教育處不當核准，損害王老師工作權利，通過糾正縣府及池東國小。

教育處長蘇啟昌表示，縣府尊重監察院糾正，當初教育處曾召開教師評議委員會詳細調查，一致認定王老師教學不力確實不適任，再交由學校召開評議會決定解雇，監察院認定有瑕疵，縣府予以補正，同時將再提出申覆。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)