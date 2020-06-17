身家百億向華強長子向佐去年和台灣女星郭碧婷結婚，今(17日)今傳出和向佐分隔兩地的郭碧婷疑懷有身孕，而向華強老婆「向太」陳嵐縱橫演藝圈多年，曾大砲直斥周星馳、張柏芝等大咖，為何情有獨鍾認郭碧婷做媳婦？原來全因女方「不爭不搶聽話」6字。

據《鏡周刊》報導，向佐2018年參加實境秀《最美的時光》和郭碧婷傳出緋聞，但知情人透露，兩人早在參加節目前就祕密交往數月，節目播出後戀情才正式曝光。而向太在節目中常不隱瞞自己對郭碧婷的喜愛，見多識廣的向太對兒子和郭碧婷的婚事更是舉雙手贊成，傳都是因為郭碧婷單純不爭寵的善良個性，完全收服了演藝圈最強向太。

而郭碧婷日前疑抱怨遭別人在背後捅刀，向太便第一時間跳出，力挺媳婦，還笑說要幫忙放狗咬人，兩年前上節目時，向太也坦言：「她郭碧婷，是我在這節目最大的收穫」，而向佐曾被問為何對郭碧婷一見鍾情？他回應郭碧婷出道這麼久，卻沒因演藝圈這大染缸造成絲毫汙染，是最讓他傾心主因。

(中時電子報)