亞太電(3682)於17日舉辦股東會，董事長呂芳銘表示，亞太電信發展5G，將採取與同業三共(共頻共網共構)合作，並於七月一日電信管理法正式實施後，向NCC提出三共合作申請。

至於合作電信同業部份，呂芳銘說，正積極與同業洽商中。NCC日前表示，亞太電信已在提報NCC的營運計畫中說明將與台灣大哥大共頻共網共構。不過，呂芳銘17日並未在股東會中透露合作對象。

呂芳銘表示，大陸現有三家電信公司及最近開放廣電網可運營電信事業 ，四家電信商其實只營運兩個5G網路，其中，中國電信與中國聯通共用同一個5G網路， 中移動與廣電網合作一個5G網路，但各自在應用服務競爭，一套網路耗費的電力，及後端基站大幅減少，他說，這項做法，亞太電信會在七月一日生效電信管理法後採用， 目前正與同業進行協商中，報請董事會同意後對外宣布。

三共合作後，亞太電在3.5GHz未拿到頻段的情況下將採與同業三共合作，28GHz網路則由亞太電信自建，未來以發展b2C及B2B垂直應用為主。

(工商 )