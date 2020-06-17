紡織股近期拚反彈，早盤類股指數再戰今年初高點，類股指數反彈近2個百分點。早盤漲停個股有南緯(1467)、弘裕(1474)、昶和(1468)、宏遠(1460)、南紡(1440)、和利華(1423)等。其中1股10元之下的銅板股有宏遠、南紡、大東(1441)、宏洲(1413)、嘉裕(1417)等。

南緯近期股價飆漲，從3月的6.05元一路飆高到今盤中的32.65元，短線漲幅達5.4倍左右。南緯替品牌大廠代工，也是和Wal-mart合作的成衣廠。近期激勵股價上漲因素包括，土地資產重估和防疫題材。南緯位於中國大陸江蘇鹽城經濟開發區的土地，以及柬埔寨、墨西哥的廠房土地資產重估價值，近期已成為市場對南緯股價追逐的題材。

利華為台灣第一大的專業毛條生產商，公司表示，儘管澳洲羊毛市場美分指數在第四季止跌回升後仍較前一年度下跌約二成，但近期美中貿易紛爭轉趨緩和、澳洲爆發之近10年來的嚴重乾旱，以及廣大面積之草原森林大火，使得未來羊毛供應量會更加減少，預期將有利於毛價的穩定發展。從澳洲羊毛預估委員會最近期所公佈之2019/20年度最新總產毛量預估中顯示，由於新南威爾斯、昆士蘭以及西澳等地區嚴重乾旱，降低羊農飼養意願而將羊隻屠宰出售，羊頭數量將大幅減少，預期新年度總產毛量將由前一年度之3億公斤，再次減少僅約為2億7千公斤，減少幅度高達9.2%，該數量也將是澳洲自1924年以來之最低產毛數量。

目前紡織個股題材百花齊放，但由於公布的財報面仍然稱不上亮麗，追高風險也隨著股價攀升而加溫！

(時報資訊)