需求可望復甦，周二美國原油漲逾3.4%；國際能源署IEA表示，原油需求正從疫情解封後逐漸復甦，特別是中國4月原油需求幾乎重返去年水準，印度5月同樣出現逐漸攀升的趨勢；儘管如此，由於航空業正面臨嚴峻的情勢，因此原油需求的完全復甦，IEA預計最快也要到2022年才可能達成。

此外英國近期於臨床實驗中發現，類固醇藥物(Dexamethasone) ，能降低新冠狀病毒患者死亡率，對於要使用呼吸器的重症病患，能使死亡風險由40％減至28％，消息曝光的同時也激勵市場情緒，其中美國原油漲幅3.4%，倫敦原油漲幅3.1%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲1.26美元，報每桶38.38美元；7月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.18美元；7月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.21美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲1.24美元，報每桶40.96美元。(商品行情網)

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