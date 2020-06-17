預測出口增，周二棕櫚油上漲2.88%；因中國疫情再次爆發，市場擔心中國和印度囤積庫存，因此棕櫚油目前可以保持一定的出口量。

據消息指出，馬來西亞6月1日至15日的棕櫚油出口較5月猛增約83％；另外，國際能源署（IEA）上調了2020年石油需求預測以及減產數量，促使周二油價上漲，進一步支撐棕櫚油成為生物柴油原料的吸引力。

9月交割棕櫚油漲2.88％，至每噸2,359馬幣（552.01美元）；大連豆油合約漲0.39％，而棕櫚油漲1.46％。(商品行情網)

(時報資訊)