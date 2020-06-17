《商情》預測出口增 周二棕櫚油上漲2.88％ 10:002020/06/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 預測出口增，周二棕櫚油上漲2.88%；因中國疫情再次爆發，市場擔心中國和印度囤積庫存，因此棕櫚油目前可以保持一定的出口量。 據消息指出，馬來西亞6月1日至15日的棕櫚油出口較5月猛增約83％；另外，國際能源署（IEA）上調了2020年石油需求預測以及減產數量，促使周二油價上漲，進一步支撐棕櫚油成為生物柴油原料的吸引力。 9月交割棕櫚油漲2.88％，至每噸2,359馬幣（552.01美元）；大連豆油合約漲0.39％，而棕櫚油漲1.46％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #預測 #出口 #中國疫情 #擔心 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 合一、中天兩股發飆 有人提前上車躺著賺？ - 財經 - 工商 華為鏈 受害者變勝利組 - 財經要聞 - 工商時報 散戶瘋了！竟搶爆這檔 哲哲老師忍不住說話了 - 財經 納智捷將退出大陸？裕隆回應了 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。