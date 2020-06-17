南投縣今日(17)上午發生1起女國中生遭撞車禍，此名女國中生正要騎腳踏車前往上學時，不料1台拖板車內輪差，未看到女國中生的腳踏車立即撞上，導致女學生當場死亡，警方進一步調查中。

南投縣台3線竹山鎮一名女國中生，上午騎腳踏車要上學時，被一輛拖板車輾過，當場沒有生命跡象！

交通隊竹山交通小隊長陳錫加表示，死者李姓女學生14歲，蔡姓拖板車駕駛45歲，路線和腳踏車，在綠燈同時起步，疑因拖板車內輪差，所以沒看到腳踏車。確實肇事原因仍待警方調查，釐清真相。

(中時電子報)