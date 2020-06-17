南投女國中生遭拖板車撞 校門口前死亡 10:042020/06/17 中時電子報 林俊翰 、中國時報、 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣竹山鎮驚傳死亡車禍，拖板車壓過國中女學生。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣今日(17)上午發生1起女國中生遭撞車禍，此名女國中生正要騎腳踏車前往上學時，不料1台拖板車內輪差，未看到女國中生的腳踏車立即撞上，導致女學生當場死亡，警方進一步調查中。 南投縣台3線竹山鎮一名女國中生，上午騎腳踏車要上學時，被一輛拖板車輾過，當場沒有生命跡象！ 交通隊竹山交通小隊長陳錫加表示，死者李姓女學生14歲，蔡姓拖板車駕駛45歲，路線和腳踏車，在綠燈同時起步，疑因拖板車內輪差，所以沒看到腳踏車。確實肇事原因仍待警方調查，釐清真相。 (中時電子報) #國中生 #拖板車 #死亡 #校門口 #南投縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投增A減C 會考成績躍升 04:102020/06/13 地方新聞 林口國道貨車撞擊拖板車 貨車駕駛失去生命跡象 09:032020/06/13 社會 不斷更新》雷雨進攻！雙北等17縣市豪大雨特報 南投1級淹水警戒 07:492020/06/14 生活 南投縣推動公共化教保 今年提供331名額 18:212020/06/14 寶島 公共化教保 投縣增331個名額 04:102020/06/15 地方新聞 南投縣長林明溱：我比蘇揆有guts 但是沒有錢 19:302020/06/15 政治 日月潭觀光振興 100輛遊覽車、廂型車大會師 20:012020/06/15 旅遊 台東新竹南投 垃圾危機倒數中 04:102020/06/16 生活新聞 林明溱自比蘇有guts 但沒錢發現金 04:102020/06/16 生活新聞 如何定義你自己 04:102020/06/16 時論廣場 社會熱門新聞 南投女國中生遭拖板車撞 校門口前死亡 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 台中女公園遇全裸遛鳥俠 怒拿手電筒手機狂追 - 社會 太陽毒辣雨刷要立不要立？答案讓人大吃一驚 - 社會 和美小鎮名醫詭異掛水塔亡 議員林庚壬是換帖兄弟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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