北韓炸毀開城韓聯辦，據傳南韓「慌」了，事前就曾想派遣特使赴平壤會晤金正恩，慘遭金與正以「動機不純」打臉，甚至痛批首爾的提議「荒唐無稽」。

南北韓衝突升溫，北韓16日直接炸毀開城工業區兩韓聯絡辦公室。

6月初以來，北韓頻頻針對脫北團體散布反朝傳單一事開嗆南韓，甚至揚言動武、重新派駐部隊前往前線非武裝區域，昨（16）日更說到做到，直接炸毀位在開城工業區的兩韓聯絡辦公室，兩韓關係惡化。

韓聯社引述北韓官媒朝中社今（17）日報導，指出南韓總統文在寅15日就曾提議讓青瓦台國家安保室室長鄭義溶、國家情報院院長徐薰2人作為南韓特使，前往平壤拜會北韓最高領導人金正恩，不過金正恩胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正並不接受。

朝中社描述首爾方面對北韓強硬的「對敵報復」感到「驚慌失措」，痛批派遣特使的提議是「拙劣鬧劇」，指出金與正已經完全拒絕這個「動機不純」的提議，平壤打臉更讓首爾非常不愉快。

朝中社文章更直接指責文在寅，批評他不時試圖提出「荒唐無稽」的提議來「化解危機」，更明白告訴首爾「這種伎倆已行不通」，金與正更奉勸首爾不要提「不切實際的提議」，「應該要多一些實際的努力。」

(中時電子報)