許多愛美女性喜歡化上厚重眼妝、戴著又長又翹的假睫毛，或是配戴炫亮、時尚的有色隱形眼鏡，這些其實對眼睛健康都有潛在風險，一旦沒有卸除乾淨，或是對鏡片上的染料過敏，就有可能感染發炎，導致眼睛出現過多分泌物（眼屎）。然而，眼屎過多只是一種症狀，更應注意罹患其他眼疾的可能性，並尋求正確治療。

双眼明眼科診所副院長王孟祺表示，空氣中有很多懸浮物，如灰塵、細菌等等，當身體感受到有外來刺激時，就會自然產生防護作用，由發炎細胞分泌一些物質，包括蛋白質、黏液等，而這些物質的混合體就是眼屎。在正常情況下，眼屎不會整天都有，多為透明或蛋白色，量較少，且可從鼻淚管排出，不易被察覺，但罹患某些特定眼疾時，就會增多或有顏色、樣態上的改變。

為什麼眼屎會這麼多？

王孟祺指出，眼屎過多有以下幾種發生原因：

1 感染發炎：

受到細菌或病毒感染，如夏天常見的流行性角結膜炎，也就是俗稱的「紅眼症」，患者除了眼睛發紅外，還併有大量分泌物，有時會多到眼睛都睜不開——「被分泌物黏住」。通常黏稠的白色或黃色分泌物，代表可能有細菌感染稀薄、稍帶黏性的水樣液體分泌物，則多表示為病毒性角結膜炎。

2 過敏：

症狀類似結膜炎，眼屎、眼淚會增加外，還會有眼睛發癢、脹痛等症狀，嚴重時，包括下眼瞼都會腫脹，讓患者的眼皮變得像青蛙一樣，腫得張不開。常見的過敏源包括塵蟎、動物毛屑、恙蟲、煙、揮發性氣體⋯⋯等，也有的是季節變化所致，特別是在季節交替時最容易發生過敏。

3 體質和飲食：

皮脂腺分泌旺盛的人，以及有異位性皮膚炎者，較容易出現眼屎過多吃得較油膩、體質較燥熱的人，眼睛排泄物也較多。患者陳小姐就說，她從5、6年前開始，眼尾處就有白色分泌物，不只清早醒來有，連白天也持續都有，尤其「吃得較油膩時，分泌愈多」，經診斷才知道是和自己的體質及攝取食物有關。因此，如有這類情形，平時就應多忌口，容易上火的食物如：燒烤、油炸類，或是冬季天冷大家愛吃的麻辣火鍋等，都要盡量少碰。

4 鼻淚管阻塞：

眼淚由淚腺分泌後，必須經過位於下眼瞼靠近鼻側的淚點、淚小管、淚囊、鼻淚管，最後到鼻腔排泄掉，當鼻淚管發生阻塞時，淚液無法排出，累積在淚囊裡，就會引起淚囊炎，導致頻頻流淚、眼屎分泌增多、紅眼睛等。像是早產兒因發育不及，淚道阻塞，或是老人家常見的「流目油」症狀，導因就是鼻淚管阻塞，建議多按摩內眼角與鼻根中間偏下側處，可以幫助暢通與排泄。

乾眼族、隱形眼鏡族 眼屎特別多

此外，乾眼症、眼瞼炎等上班族常見的「眼睛文明病」，也可能有眼屎多症狀：

1 乾眼症：

正常淚液層有外中內三層，外層為油脂層，中間為水液層，最內為黏液層，乾眼症就是中間的水液層不足，尤其現代人過度使用電腦，長時間盯著螢幕，眨眼次數過少，加上辦公室多有空調，室內空氣乾燥，造成眼睛表面水分蒸發，引發「乾眼症」。淚液分泌不足、眼睛缺乏完善保護，感染、發炎的機率就會大增，進而出現眼屎多情形。

2 眼瞼炎：

誠如文章最前面段落所述，化妝品、隱形眼鏡的配戴，有可能產生接觸性過敏反應，而當清潔功夫沒有做足時，更有可能導致眼睛慢性發炎。王孟祺解釋，睫毛邊緣有油孔，眼線液或睫毛膏又是屬於油性物品，容易造成油孔阻塞，當阻塞發生時，先是眼皮邊緣會感到癢及刺痛，並開始在睫毛根部出現分泌物，此時，易有細菌增生造成發炎，發炎後又使分泌物增多，造成惡性循環。

如果有這類情形出現，應先停用眼部化妝品，並且求醫。而平時卸眼妝時，則應徹底清潔乾淨，建議可拿嬰兒用洗髮精，以1：10的比例加水稀釋後，再用棉棒沾取擦拭，對眼睛不會造成刺激，也能達到不錯的清潔效果。

3 乳突狀結膜炎：

配戴隱形眼鏡者常見「乳突狀結膜炎」，尤其有過敏性體質的人更容易發生。「乳突狀結膜炎」是眼睛結膜受到慢性刺激而發炎，在結膜上出現像鵝卵石狀的乳突，患者眼部會有異物感、癢，並出現黏狀分泌物，由於乳突上有小血管分布，與隱形眼鏡鏡片摩擦時，常引發出血。

王孟祺說，就曾經有患者在拔掉隱形眼鏡時，被整個眼睛出血「給嚇壞了」，解決之道，就是必須加強清潔，若起床時發現眼睛分泌物過多，或使用多功能保養液後，鏡片變模糊，即表示眼睛易過敏，光使用多功能藥水可能不足以清除鏡片上的蛋白，而要另外使用去蛋白劑來浸泡隱形眼鏡。

至於部分配戴彩色隱形眼鏡鏡片的人，可能會對鏡片上的染料產生過敏反應，使得結膜充血水腫，引起眼睛不適、眼屎過多、癢痛等症狀，必須先行停戴，並配合使用抗發炎眼藥，以獲得改善。

偏方洗眼睛 好危險！

民間流傳有用鹽水、雞蛋清、綠茶洗眼睛，可預防眼部炎症、解決眼屎過多，醫師提醒這些都是「危險行為」！因為不論是鹽水、雞蛋清或茶葉，都可能包含有細菌，且鹽水或綠茶的濃度比例也不明，恐對眼睛造成刺激，並不建議用來「洗眼睛」。

有眼屎過多問題的民眾，還是應該尋求正常醫療管道，找出病因、對症下藥，自行點藥或聽從偏方的結果，都可能導致病情惡化，得不償失。

(中時電子報)