NBA究竟能不能復賽如今出現兩個極端，詹姆斯為首的站在力挺的立場，而厄文為主的則是主張罷賽，如今反對復賽的力量有多增了一位，此人就是巫師當家球星沃爾。沃爾表示，「疫情尚未獲得控制就輕言復賽，實在是太危險了，就算是現在身體完全健康，我也絕對不會參加復賽。」

由於佛洛伊德枉死，全美目前正進行著黑人平權運動，因此NBA聯盟原定8月1日復賽的計畫也出現了變數，上周球員工會副主席厄文召開球員視訊會議，有將近百位球員參加，厄文提出罷賽提案，獲得不少球星的支持。

沃爾說，「我不確定現在復賽是不是正確的，但以我而言，如果只為了打8場例行賽而必須冒著可能感染新冠肺炎的風險，那麼我是絕對不會參加的。」

沃爾表示，厄文是一個很有主見的球員，他召開球員視訊會議是想要看看有多少人希望復賽，而且現在還有黑人平權運動，復賽可能模糊的焦點。

據了解，聯盟已下達了最後通牒，要求所有球員必須在25日之前回報所屬球隊，決定是否前往奧蘭多參加復賽。

(中時 )