台中市政府運動局成功爭取「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」，將於7月18、19日舉行台中場賽事，8月29、30日再回到台中進行台灣區最終站。運動局表示，繼台中棒球、壘球和足球賽登上國際運動組織官網後，國際籃球總會（FIBA）日前也在官網刊登專文，肯定市府推廣籃球運動，讓球員發揮精彩球技，吸引各地球迷到台中。

FIBA官網提到「Absolute3X3」品牌負責人黃嘉德推動3對3籃球賽的計畫願景，黃嘉德指出，市府這次爭取3X3.EXE籃球聯盟賽到台中，成功抓住城市發展的契機；他也盼藉此國際賽，與市府攜手，將台中打造成世界知名的「3對3城市」。

運動局長李昱叡指出，在市長盧秀燕帶領下，台中運動發展已展露成效，透過三對三籃球賽事，讓籃球運動向下扎根，同時邀請各國球迷到台中來，擴大城市行銷，推廣「酷運動、酷城市」。

運動局強調，該賽事由FIBA認證的台灣推廣團隊「Absolute3X3」首度與全世界最大3X3籃球聯盟「3X3.EXE PREMIER」合作舉辦，台灣區賽事分為北、南區各6支隊伍展開城市循環賽。競賽規程可到Absolute 3x3官網查詢；國際籃球總會(FIBA)專文報導，可上官網查詢(https：／／is.gd／DgUKKT)。

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(中時 )